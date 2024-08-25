«Для всех наших общих теперь врагов он русский»: Медведев об аресте Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров для врагов России русский и потому опасный, в отличие от Марка Цукерберга, который сотрудничает с ФБР. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, ранее он предупреждал Дурова о том, что отказ от сотрудничества с правоохранительными органами по тяжким преступлениям приведет к серьезным проблемам не только в РФ, но и любой другой стране.

Дуров посчитал, что, уехав из России и получив гражданство других государств, решит эти проблемы. Он хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без Родины.

«Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают…», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров был арестован в субботу вечером, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже во Франции. Правосудие считает, что отсутствие модерации, сотрудничества с правоохранительными органами и инструментов, предлагаемых Telegram, делает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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