ДВО РАН: содержание трития в океане превысило норму после сброса воды с АЭС «Фукусима»

Российские ученые зафиксировали повышенный уровень трития в воде Тихого океана после серии сбросов радиоактивной воды с японской АЭС «Фукусима-1». Специальная экспедиция изучит последствия слива радиоактивной воды в важнейшей рыболовной зоне России у Южных Курил.

Экспедиция стартовала 24 августа из порта Владивосток. Уже в первых пробах воды нашли лишний тритий.

«Лабораторные анализы первых проб воды показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, а также повышенное содержание трития в районе Южных Курильских островов. Экспедиция продолжит изучение последствий слива загрязненных вод с АЭС «Фукусима-1», – сообщили в Тихоокеанском океанологическом институте им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН.

Ученые вышли в океан на НИС «Академик Опарин». Главная задача экспедиции – более тщательное исследование акватории Курильских островов и южной части Охотского моря, являющейся важнейшей рыболовной зоной России.

В мае компания Tokyo Electric Power провела пятый этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1» и вылила в океан 7 800 тонн очищенного охладителя. На полный слив отработанной воды с аварийной АЭС потребуется около 30 лет. В середине августа оператора АЭС «Фуксима» сообщил об утечке радиоактивной воды. Компания заявила, что около 25 тонн загрязненной воды ушли в подвальное помещение электростанции, но наружу ничего не вытекло.

Владивосток, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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