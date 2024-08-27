ВСУ ночью атаковали дронами приграничные регионы России

Киевский режим организовал ночную атаку на приграничные регионы России. Система ПВО сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять БПЛА самолетного типа. Три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два над территорией Курской», – сообщили в Минобороны РФ.

Накануне ВСУ отправили дрон для атаки на нефтеперерабатывающий завод в Ярославской области. аппарат был уничтожен.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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