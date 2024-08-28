Экс-чиновница из Белгорода попала под суд за подготовку теракта

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области и ее сообщник стали фигурантами дела о подготовке теракта. По версии обвинения, они отправили в тайники около 500 тыс. рублей и взрывчатку для исполнителей терактов.

Викторию Ш. и Александра Х. обвинили в подготовке к теракту в составе группы, контрабанде и незаконном обороте взрывчатки, участии в террористическом сообществе. По версии обвинения, Виктория взяла в банкомате и положила в тайник около 100 тыс. рублей, а ее сообщник – около 400 тыс. Он же закладывал в тайники взрывчатку, которой должны были воспользоваться исполнители теракта. Александру предъявлены обвинения в пяти эпизодах террористической направленности.

Оба обвиняемых держали связь с кураторами с Украины через мессенджеры Signal и Telegram. Виктория не признала вину и заявила, что деньги передавала по просьбе мужа. Александр также отказался признавать вину.

Уголовное дело уже рассматривается во Втором Западном окружном военном суде, передает ТАСС.

Ранее в Крыму задержали трех агентов ГУР минобороны Украины, которые планировали совершить теракты на российской территории и собирали данные о расположении военных объектов на полуострове.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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