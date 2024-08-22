В Крыму задержали планировавших подрывы агентов военной разведки Украины

Российские спецслужбы задержали в Крыму трех агентов главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ). Подозреваемые планировали совершить теракты, а также собирали данные о расположении военных объектов на полуострове.

Первый подрывник был задержан в Севастополе, сообщает Центр общественных связей ФСБ. На Украине он прошел минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что он изготовил СВУ, использованное в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При его задержании в личном автомобиле было обнаружено аналогичное взрывное устройство», – говорится в сообщении.

В Керчи задержан агент украинских спецслужб гражданин Молдавии, ранее он был судим за кражу на территории Украины. По данным спецслужб, с весны 2024 года подозреваемый сотрудничал с украинской разведкой, собирал и передавал сведения о местоположении военной техники и позиций противовоздушной обороны, транспортной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, он сообщал Киеву о результатах ракетных ударов по полуострову.

«По предоставленным задержанным координатам обнаружен тайник с СВУ фугасного действия, массой 400 грамм, предназначавшимся для подрыва водонасосной станции, снабжающей водой г. Керчь», – отметили ЦОС.

Третий задержанный – россиянин, проживающий в Севастополе и завербованный ГУР МОУ. Он передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории Крыма, адресах проживания высокопоставленных военнослужащих ВС РФ и используемых ими транспортных средствах.

«Все задержанные фигуранты дают признательные показания, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий по установлению всех обстоятельств их противоправной деятельности в интересах спецслужб Украины», – сообщили в ФСБ.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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