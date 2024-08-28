Три дома сгорели в Белгородском районе после атаки БПЛА

Украинские дроны сбросили бомбы на село Петровка в Белгородском районе, в результате чего сгорели три частных дома.

«В результате сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов сгорели три частных домовладения. Предварительно, пострадавших среди населения нет. Обход территории продолжается», – написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Ранее утром атака украинских дронов вызвала пожары в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Никто из мирных жителей не пострадал, но полностью сгорели два частных дома, три автомобиля.

Петровка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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