ПВО сбила 18 украинских дронов над регионами РФ

Киевский режим организовал массированную атаку на российские регионы с помощью беспилотников. Система ПВО обнаружила и уничтожила 18 аппаратов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Одиннадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Калужской областью, два БПЛА – над Республикой Крым и один – над Белгородской областью», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле не было.

Несколько дронов сумели прорваться в Белгородскую область и атаковали три села. Пострадал один мирный житель, но отказался от госпитализации. В селе Бочковка Белгородского района взрывом повреждено помещение на территории сельхозпредприятия. В том же районе в селе Петровка один дом полностью сгорел, во втором пробита крыша. Также крыша частного дома повреждена взрывом в посёлке Горьковский Грайворонского округа, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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