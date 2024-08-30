Два белгородца ранены при атаке дронов ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских дронов на Белгородский район. Один из раненых – глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев.

Чиновник поехал в село Петровка для обследования повреждений после утренней атаки БПЛА. Еще один дрон ударил по его машине. Бойцы самообороны и участковый передали Старцева бригаде скорой помощи, которая доставила его в городскую больницу Белгорода.

«Беспилотник нанёс удар в боковую часть его автомобиля. У главы поселения минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы», – рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вторым пострадавшим стал владелец дома, на который дрон утром сбросил бомбу. Сначала мужчина отказался ехать в больницу, но ему стало хуже. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ссадины на голове, спине и бедре.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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