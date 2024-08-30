БПЛА атаковали три села под Белгородом – два человека ранены

Украинские боевики атаковали с помощью беспилотников три села в Белгородской области. В результате ранены два человека.

Дроны ВСУ сбросили взрывные устройства на здания в селах Волоконовского, Борисовского и Краснояружского районов. В селе Новое после взрыва двух бомб мужчина получил осколочные ранения плеча, ноги и мягких тканей грудной клетки.

«Для вывоза раненого на место выехала самооборона. В результате повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ», – сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Обоими ранеными занимаются врачи.

В том же селе повреждены легковой автомобиль и кровля частного дома. В селе Байцуры повреждены кровли двух частных домов. В селе Вязовое взрывом выбиты окна, повреждены кровля и фасад социального объекта.

Ранее два мирных жителя пострадали в результате атак украинских дронов на Белгородский район. Один из раненых – глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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