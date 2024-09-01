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Воскресенье, 1 сентября 2024, 08:22 мск

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Над Брянской областью уничтожено 27 беспилотников

Минувшей ночью в небе над Брянской областью было сбито 27 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – пояснил он в своем телеграм-канале.

«Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» – уточнил губернатор.

Брянск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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