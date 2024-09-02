Спасатели нашли тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке

Спасатели нашли тела всех погибших в результате крушения вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро». Поисковая операция официально завершена.

МЧС России объявило о завершении поисковой операции в районе крушения вертолета на Камчатке. Спасатели нашли тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и 3 члена экипажа. Погибших вертолетом доставили в Петропавловск-Камчатский для опознания.

Следственный комитет расследует инцидент как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Предварительно, причиной аварии могла стать ошибка пилота на фоне сильного тумана. По второй версии, к падению привела техническая неисправность.

31 августа экипаж вертолета Ми-8Т перестал выходить на связь и не прибыл в пункт назначения. Борт перевозил 19 человек с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в поселке Николаевка Елизовского района. 1 сентября обломки вертолета нашли недалеко от того места, откуда сигнал поступил диспетчеру в последний раз.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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