В ЛНР пять человек погибли и пострадали – загорелась сухая трава

Сухая трава загорелась вблизи поселка в Луганской народной республике. Огонь быстро перебросился на дома, три человека пострадали, двое погибли.

ЧП случилось в поселке городского типа Боково-Платово. По данным МЧС России, площадь пожара составила 300 га. Спасатели на спецтранспорте вывезли из поселка 32 человека в пункт временного размещения.

«Огонь повредил 41 частный дом, два барака, 86 построек, автомобиль. Пострадали три человека, двое погибли. К тушению привлечены более 40 специалистов и 8 единиц техники», – сообщили в МЧС.

Ранее сухая трава и хвоя загорелись вблизи города Гагры в Абхазии. Огонь прошел около 60 га и повредил дачу Сталина «Холодная речка».

Боково-Платово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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