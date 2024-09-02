Автобус протаранил 10 машин в Кирове, есть пострадавшие

В Кирове автобус протаранил 10 автомобилей, съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель и два пассажира автобуса получили травмы, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла около 11:30 часов 2 сентября на ул. Павла Корчагина. Автобус с пассажирами неожиданно отклонился от своей полосы и протаранил припаркованные автомобили, а потом и вовсе съехал с дороги.

Водителя и двух пассажиров автобуса отвезли в больницу, ими занимаются медики.

Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем, и он не смог справиться с управлением. В администрации города сообщили, что транспорт вышел на маршрут в исправном состоянии. Специалисты мэрии проведут проверку того, при каких обстоятельствах водитель отправился на маршрут: проходил ли регулярно медосмотры, в каком состоянии сел за руль этим утром.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса отвлекся и врезался в дерево. Пострадали шесть человек.

Киров, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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