Система ПВО сбила украинские дроны над Брянской и Калужской областями

Киевский режим вновь пытался атаковать центральные регионы России с помощью беспилотников. Система ПВО обнаружила и уничтожила летательные аппараты над Брянской и Калужской областями.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Брянской и Калужской областей», – сообщили в Минобороны РФ.
В Курской области дважды за утро объявлялась ракетная опасность, следует из данных в телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнова. На момент публикации новости ракетная опасность отменена.
Москва, Наталья Рязанова
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