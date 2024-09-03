Раненая БПЛА жительница Саратова умерла в больнице

Пострадавшая в результате атаки украинских дронов жительница Саратова умерла несмотря на усилия врачей, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Сегодня ночью в больнице скончалась пострадавшая в результате атаки БПЛА. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Окажем семье всю необходимую помощь», – написал глава региона в блоге.

Телеграм-канал Shot уточнил, что врачи провели две операции, чтобы достать все осколки.

В ночь на 26 августа беспилотники ВСУ атаковали МКД в Саратове, где пострадали четыре человека, и Энгельсе, где пострадавших не было. Одну женщину отвезли в больницу в тяжелом состоянии. Во время атаки она спасла, и ее сильно порезало осколками.

Саратов, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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