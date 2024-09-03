Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в Иркутской области

Вертолет МИ-8 перестал выходить на связь на границе Бурятии и Иркутской области. Оказалось, борт совершил жесткую посадку в Иркутской области.

Вертолет следовал из Иркутска в бурятское село Орлик и внезапно перестал выходить на связь. Следователи начали проверку на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ), сообщили в пресс-службе Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета России.

Телеграм-канал Shot узнал, что вертолет не долетел до места назначения и совершил жесткую посадку около поселка Раздолье в Иркутской области. «На борту находилось шесть человек. Экипаж вышел на связь, к месту жёсткой посадки направляются спасатели. Все находившиеся в Ми-8 живы», – говорится в сообщении.

На борту находились два пассажира и четыре члена экипажа. Среди них двое пострадавших, передает «Интерфакс» со ссылкой на Сибирский авиационный поисково-спасательный центр.

31 августа на Камчатке пропал с радаров вертолет с 22 людьми на борту. Спасатели вскоре нашли обломки воздушного судна. Все люди на борту погибли.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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