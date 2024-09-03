Не долетевший до Бурятии вертолет выполнял санитарный рейс

Совершивший жесткую посадку в Иркутской области вертолет Ми-8 выполнял санитарный рейс. На борту находились медики, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, связь с бортом авиакомпании «Баргузин» пропала через 26 минут после вылета из Иркутска. Вертолет совершил жесткую посадку в восьми километрах от поселка Раздолье в Усольском районе Иркутской области. В результате аварии пострадали пассажиры.

«Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск-Орлик. На борту находилось четыре члена экипажа и два медицинских работника. Двое пассажиров получили телесные повреждения», – добавили в прокуратуре.

Ведомство проверит, как выполнялось законодательство о безопасности полетов. Следственный комитет пока не принял решение о возбуждении уголовного дела. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, чтобы вывезти экипаж и пассажиров.

Иркутск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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