На Камчатке зафиксировали еще один мощный афтершок

Мощное землетрясение произошло в Петропавловске-Камчатском вечером 3 сентября. Жители почти всех районов города ощутили подземные толчки силой до четырех баллов.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал очередной афтершок после мощного землетрясения 18 августа. Магнитуда афтершока составила 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в 121 км камчатской столицы на глубине 36,3 км.

Колебания ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 3-4 баллов. Жители почти всех районов города рассказали, что дрожала мебель, звенели стекла. В некоторых районах возникли перебои с электроснабжением.

30 августа ученые зафиксировали мощный афтершок с толчками силой до пяти баллов в Петропавловске-Камчатском. Магнитуда самого сейсмособытия составила 6,2.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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