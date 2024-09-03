Вспышка кишечной инфекции в КБР: отравились более 200 человек

В Кабардино-Балкарии произошла вспышка кишечной инфекции неясной этимологии: городе Баксане 212 человек обратились за медицинской помощью, из которых госпитализированы – 63, в том числе 56 детей. Об этом говорится в сообщении республиканской прокуратуры, которая организовала проверку по данному факту.

«Установлено, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы – 63, в том числе 56 детей. Состояние детей средней тяжести. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, 1 колледж», – уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время МУП «Водоканал Баксан» совместно с МУП «Нальчикский водоканал» осуществляется гиперхлорирование воды, подаваемой населению. К работе привлечены работники Роспотребнадзора региона, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и администрации г. Баксан. Осуществлен забор проб воды из скважин, накопительной емкости, образовательных организаций, а также по адресам заболевших. Проводится исследование.

Роспотребнадзор Кабардино-Балкарской Республики проводит санитарно-эпидемиологическое расследование для определения источника инфекции.

Нальчик, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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