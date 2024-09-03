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Вторник, 3 сентября 2024, 19:57 мск

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СК возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Кабардино-Балкарии: назван возможный источник заражения

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления граждан в Кабардино-Балкарии, где более 200 жителей города Баксан обратились за помощью к медикам. Как говорится в сообщении ведомства, расследование ведется в рамках ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой. В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение исследования проб воды, опрашиваются пострадавшие.

Ранее республиканская прокуратура сообщала, что в городе Баксане 212 человек обратились за медицинской помощью, из которых госпитализированы – 63, в том числе 56 детей. Проводится исследование проб воды.

В настоящее время МУП «Водоканал Баксан» совместно с МУП «Нальчикский водоканал» осуществляется гиперхлорирование воды, подаваемой населению. К работе привлечены работники Роспотребнадзора региона.

Нальчик, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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