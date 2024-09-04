ПВО помешала Киеву атаковать дронами центр России и Крым

Киевский режим организовал атаку с помощью беспилотников и катеров-дронов на центральные регионы России и Крым. Система ПВО и Черноморский Флот уничтожили все аппараты, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа: два над территорией Белгородской области, по одному над Курской областью и акваторией Черного моря. Также силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера.

Губернатор Белгородской области сообщил, что в результате атаки дронов и работы ПВО никто не пострадал. Осколком от сбитого БПЛА пробита крыша частного дома в селе Севрюково в Белгородском районе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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