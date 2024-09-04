Сотрудник МЧС ранен при атаке дрона ВСУ

Сотрудник МЧС пострадал в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в Донецкой народной республике, сообщила пресс-служба министерства.
ЧП случилось поздним вечером накануне. Пожарные тушили сухую траву, когда украинские боевики направили на них беспилотник.
«Во время ликвидации огня произошла атака с БПЛА. Пострадал командир отделения. Он госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении.
Ранее сотрудники ФСБ задержали подозреваемую в госизмене жительницу ДНР, которая передавала противнику данные о работе сотрудников МЧС. Эти сведения ВСУ использовали, чтобы бить по спасателям, работающим на местах атак БПЛА.
Горловка, Наталья Рязанова
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