Почти 40 человек отравились шаурмой в Карелии

Почти 40 жителей города Сегежа в Карелии с симптомами пищевого отравления обратились к медикам. Все пострадавшие покупали шаурму у местного предпринимателя. Следственный комитет задержал владельца торговой точки, сообщили в республиканском управлении СКР.

По данным Роспотребнадзора, с 30 августа по 4 сентября 39 человек обратились к медикам из-за симптомов пищевого отравления. Среди пострадавших 24 ребенка. 11 человек госпитализировали.

«Заболевание протекает в средне-тяжелой форме. В материале от первых трех заболевших обнаружена ДНК сальмонеллы. Проведен отбор проб готовой продукции, воды, смывов, сырья у ИП», – пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Местный индивидуальный предприниматель задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия. Следователи готовят материалы в суд для ареста подозреваемого.

Специалисты Роспотребнадзора также выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм и составили протокол по ст. 6.6. КоАП РФ о временном запрете деятельности указанного ИП. Материалы переданы в суд.

В Татарстане 11-летняя девочка с симптомами отравления попали в больницу после того, как поела шаурмы. Несмотря на усилия врачей девочка умерла.

Сегежа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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