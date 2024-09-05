Киев попытался атаковать регионы РФ БПЛА и катерами-дронами

ВС РФ помешали киевскому режиму ударить по центральным и черноморским регионам России. В небе уничтожены семь беспилотников, на воде – два катера-дрона.

«В течение прошедшей ночи дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера. Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Средства ПВО сбили один снаряд РСЗО «Ольха» и два БПЛА над территорией Белгородской области, три БПЛА – над Курской и два – над Брянской областями.

Поздним вечером накануне украинские боевики атаковали с помощью дронов Борисовский район Белгородской области. В результате взрыва житель села Богун-Городок получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног. Его состояние оценили как тяжелое, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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