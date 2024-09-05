Рогов рассказал о залетевшем в Белоруссию беспилотнике

Рядом с Гомелем в Белоруссии сбили беспилотник. Дрон упал за пределами жилых районов, никто из мирных жителей не пострадал, рассказал сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в ночь на 5 сентября гомельцы слышали не менее двух взрывов в небе над городом. Местные жители сняли на видео предмет, похожий на бемпилотник.

«Предварительно, он рухнул за пределами города. Мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

В середине августа Минск сообщил о провокации со стороны киевского режима: белорусская ПВО перехватила несколько ударных беспилотников, летевших с Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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