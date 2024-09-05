Под Ярославлем в аварии с автобусом пострадали восемь человек

В Ярославской области автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой. В результате пострадали восемь человек. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.
ДТП произошло в городе Рыбинске. Пассажирский автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской.
Пострадали семь пассажиров и водитель легковушки. Все они доставлены в медицинские учреждения.
На месте работают сотрудники ГАИ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ярославль, Зоя Осколкова
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