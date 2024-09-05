ДТП в Ярославкой области: в автобус с пассажирами врезалась машина депутата

Стали известны подробности крупной аварии в Рыбинске с участием пассажирского автобуса с 8-ю пострадавшими. Как оказалось, за рулем автомобиля, который врезался в «ПАЗ», была заместитель председателя комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи, а также владелица крупной мясной фермы Марина Степанова.

Как сообщает Mash, парламентарий вместе с пассажирами автобуса госпитализирована в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, депутат не справилась с управлением автомобиля марки Tank. При этом канал отмечает, что у Степановой порядка 23 штрафов за превышение скорости на 20 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, пассажирский автобус «ПАЗ» и легковой автомобиль столкнулись на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

Ярославль, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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