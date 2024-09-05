Число пострадавших при массовом отравлении в Карелии выросло до 87 человек

Минздрав Карелии уточнил количество отравившихся шаурмой в Сереже – 87 человек. В стационар районной больницы отправили еще 15 пострадавших.

«За медицинской помощью обратились 87 граждан, почувствовавших недомогание после употребления шавермы. В инфекционном отделении получают лечение 26 человек, в том числе 16 детей. Состояние пациентов – средней тяжести, с улучшением», – рассказали в минздраве республики.

В ведомстве заверили, что в больнице есть все необходимое для лечения. Роспотребнадзор вместе со специалистами минздрава проверяют на инфекцию всех, кто контактировал с заболевшими.

с 30 августа по 4 сентября 39 человек, включая 24 детей обратились к медикам из-за симптомов пищевого отравления. Все они покупали шаурму у местного предпринимателя. ИП задержан в рамках уголовного расследования по 238 УК РФ.

Сегежа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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