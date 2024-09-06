В Туве перевернулся катер – два человека пропали

Катер с четырьмя людьми перевернулся на реке Большой Енисей в Туве. Два человека смогли спастись, судьба еще двух неизвестна.

ЧП случилось утром 6 сентября в районе Хутинского порога в 120 км от Кызыла. На борту маломерного судна находились три пассажира и судоводитель. После опрокидывания катера все оказались в воде, но двум людям удалось самостоятельно выбраться на берег, сообщила пресс-служба Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета России.

Спасатели ищут пропавших людей. СКР начал доследственную проверку на признаки нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ст. 263 УК РФ). Транспортная прокуратура также организовала проверку обстоятельств происшествия.

В Якутии на реке Яна опрокинулась лодка с пассажирами. Четыре человека оказались в воде, и только один сумел доплыть до берега и попросить о помощи.

Кызыл, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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