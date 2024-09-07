В Дагестане один человек пострадал при взрыве газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в дагестанском Кизилюрте. В результате один человек пострадал, сообщила прокуратура республики.

ЧП случилось около 07:00 часов 7 сентября в квартире на первом этаже МКД на улице Гагарина. По данным республиканского главка МЧС, пострадал один человек, мужчина 1998 года рождения. Его отвезли в больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Прокуратура организовала проверку инцидента и даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Ранее взрыв бытового газа произошел в МКД в городе Кизел Пермского края. Один человек пострадал: спасатели достали мужчину из-под обломков.

Кизилюрт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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