Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Крыму

Двое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП в Первомайском районе Крыма. Отец семейства на иномарке не уступил дорогу отечественной легковушке и оказался в кювете, сообщила пресс-служба МВД республики.

Авария произошла вечером 7 сентября около села Абрикосово. Автомобиль «Ситроен», в котором ехала семья из четырех человек, не предоставил преимущество автомобилю «Лада гранта». В результате иномарка съехала в кювет и загорелась. Двое взрослых и девятилетний ребенок умерли на месте ДТП. Еще двух участников аварии скорой удалось довезти до больницы.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства ДТП. Прокуратура начала проверку инцидента.

В Новосибирском районе четыре человека погибли, один пострадал в результате столкновения двух автомобилей. Автомобиль «Шевроле Кобальт» врезался в идущий в попутном направлении автоэвакуатор «Хендай» и съехал кювет, где опрокинулся.

Абрикосово, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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