Массовая драка на Кубани привела к уголовному делу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовой драки в Северском районе Краснодарского края. Расследование ведется по статье «Хулиганство», рассказали в пресс-службе ведомства.

В соцсетях быстро распространилась информация, что вечером 7 сентября около Дома культуры в поселке Афинском произошла массовая драка между местными жителями и лицами неславянской внешности. Предварительно, потасовка началась из-за девушки.

Районная администрация сообщила, что никто не пострадал, а участники конфликта, помахав кулаками, просто разошлись.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Следователи выясняют число участников драки и их личности. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Ранее в Москве начали расследование массовой драки мигрантов на Жулебинском бульваре. Полиция задержала порядка 23 участников конфликта.

Афипский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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