В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки мигрантов

В Москве возбуждено уголовное дело после вчерашней массовой драки мигрантов на Жулебинском бульваре. Как говорится в сообщении пресс-служба столичного главка полиции, задержано в общей сложности 23 участника конфликта.

«Установлено, что между иностранными гражданами произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку. Сотрудниками полиции с адреса происшествия в территориальный отдел полиции было доставлено 23 приезжих гражданина. В настоящее время информации о пострадавших не поступало», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

В отношении 21 правонарушителя составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», а также по другим статьям КоАП, в том числе о повторном правонарушении.

Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и привлечение к ответственности всех участников конфликта.

Москва, Светлана Антонова

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