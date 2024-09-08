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Воскресенье, 8 сентября 2024, 11:36 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Под Белгородом женщина и двое детей ранены при воздушном ударе ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Белгородская область вновь попала под обстрел и атаку дронов с украинской стороны. Ранены три мирных жителя, два дома полностью разрушены, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что системе ПВО удалось сбить несколько воздушных целей, но прилеты все равно были.

В селе Никольское ранены женщина и двое детей. Один мальчик получил черепно-мозговую травму и рваную рану левой голени, находится в тяжёлом состоянии. У его брата также закрытая черепно-мозговая травма. Обоих отвезли в областную больницу. Женщина получила помощь на месте происшествия и отказалась ехать в больницу.

В результате попадания снарядов разрушены два частных дома. Повреждены четыре МКД, 12 частных домов, два коммерческих объектах: выбиты окна, пробиты кровли, посечены фасады и заборы. Осколками посечены автобус и три автомобиля.

Никольское, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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