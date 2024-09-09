Число отравившихся шаурмой в Карелии выросло до 115 человек

Уже 115 жителей карельского города Сегежа обратились за медицинской помощью с связи с отравлением. Суд приостановил работу точки по продаже шаурмы на 60 суток, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.

«На 9 сентября поступило 115 экстренных извещений о случаях острых кишечных инфекций, в т.ч. 48 у детей до 17 лет. 9 сентября Сегежским городским судом в отношении ИП вынесено решение об административном наказании в виде административного приостановления деятельности на 60 суток», – говорится в сообщении.

Ведомство закрыло до 11 сентября три городские школы, чтобы избежать распространения заболевания. Трудоспособные пострадавшие и контактировавшие с ними лицам отстранены от работы.

Специалисты Роспотребнадзора проверили точку приготовления шаурмы и выявили множество грубых нарушений: грязь в помещении, отсутствие водопровода и условий для личной гигиены работников, неправильную приемку продуктов и обработку яиц, хранение разделочного инвентаря. Кроме того, не все работники прошли медосмотр и имели аттестацию.

По факту массового отравления людей возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ. Местный индивидуальный предприниматель задержан. Специалисты Роспотребнадзора составили протокол по ст. 6.6. КоАП РФ о временном запрете деятельности указанного ИП. у нескольких отравившихся выявили сальмонеллез.

Сегежа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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