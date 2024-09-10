ПВО отбила массированную атаку на Брянскую и Курскую области – сбит 71 дрон

Киевский режим организовал массированную атакую беспилотников на Брянскую и Курскую области. За ночь система ПВО обезвредила 71 украинский дрон.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о 59 БПЛА самолетного типа, которые были перехвачены и уничтожены в небе над регионом в течение ночи.

«Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах», – говорится в его телеграм-канале.

Бойцы ПВО всю ночь отбивали атакую украинских дронов и над Курской областью, рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его данным, над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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