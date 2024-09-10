Житель Белгородской области пострадал при ударе ВСУ по частному дому

Беспилотник ВСУ нанес удар по частному дому в Шебекинском городском округе Белгородской области. Ранен один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон прилетел в дом в селе Новая Таволжанка. Пострадавший попал в Шебекинскую больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму.

«После оказания необходимой помощи он доставлен в городскую больницу №2 г. Белгорода бригадой СМП. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение мужчина продолжит амбулаторно», – добавил глава региона.

В доме повреждена крыша. Информация о последствиях уточняется.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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