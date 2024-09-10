В Петербурге нашли несвежий труп рядом с пьяным соседом по дому

Полиция нашла в одной из квартир Петербурга разлагающееся тело мужчины рядом с пьяным владельцем квартиры. Жильцы дома позвонили в службу спасения из-за невыносимой вони.

ЧП случилось в доме на улице Тамбасова в Красносельском районе северной столицы. Жильцы позвонили в полицию и пожаловались на запах разложения, идущий из открытой квартиры. Прибывшие правоохранители нашли в подозрительной квартире гниющий труп мужчины. А рядом – пьяного и бессознательного хозяина помещения.

У умершего оказались сломаны кости носа. Предположительно, это 54-летний жилец соседней квартиры. Тело передали на экспертизу для установления причины смерти и личности.

Мужчину без сознания передали бригаде скорой, которая отвезла его в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, пишет портал 78.ru.

Ранее во Всеволжском районе Ленинградской области обнаружили около 40 трупов в уличном рефрижераторе.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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