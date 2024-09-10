Над Курской областью сбили ещё две управляемые авиабомбы ВСУ

Сегодня во второй половине дня над Курской областью сбиты две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» – уточнил он.

Сегодня в Курской области несколько раз объявлялась ракетная опасность.

Напомним, ВСУ вторглись на территорию российского региона 6 августа. Бои продолжаются. По данным министерства обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11800 военнослужащих, 93 танка, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортера, 649 боевых бронированных машин, 382 автомобиля, 89 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, 8 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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