В Белгородской области пустили под откос товарный поезд

Грузовой состав сошел с рельсов под городом Новый Оскол в Белгородской области. Причиной стало «незаконное вмешательство» в работу железнодорожных служб.

ЧП случилось около 23:17 часов 11 сентября.

«На перегоне Волоконовка – Новый Оскол из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и вагонов грузового поезда. Предварительно, пострадавших нет», – сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что вагоны были пустыми. По его словам, вмешательство в работу железнодорожного транспорта было незаконным.

«Проходящие через этот участок пассажирские поезда отправлены в объезд. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», – написал губернатор в телеграм-канале.

Новый Оскол, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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