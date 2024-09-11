В Рязани два человека погибли и шесть пострадали от отравления угарным газом

В Рязани восемь человек отравились угарным газом, двое пострадавших скончались. Следственный комитет проводит проверку.
Трагедия произошла в поселке Строитель. В квартире дома обнаружили тела двух мужчин, еще шесть человек госпитализированы с отравлением угарным газом, в том числе четверо малолетних детей.
Как сообщили в региональной прокуратуре, установлен контроль за ходом процессуальной проверки, проводимой следственными органами.
Кроме того, органами прокуратуры проводится проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.
Рязань, Зоя Осколкова
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