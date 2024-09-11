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Среда, 11 сентября 2024, 12:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Рязани два человека погибли и шесть пострадали от отравления угарным газом

В Рязани восемь человек отравились угарным газом, двое пострадавших скончались. Следственный комитет проводит проверку.

Трагедия произошла в поселке Строитель. В квартире дома обнаружили тела двух мужчин, еще шесть человек госпитализированы с отравлением угарным газом, в том числе четверо малолетних детей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, установлен контроль за ходом процессуальной проверки, проводимой следственными органами.

Кроме того, органами прокуратуры проводится проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Рязань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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