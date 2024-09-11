В Энергодар вернулись свет и мобильная связь

Ремонтники восстановили энергоснабжение Энергодара в Запорожской области. Вместе с этим в домах вновь появилась вода и мобильная связь, сообщила администрация города.

«Специалисты оперативно провели ремонтные работы», – сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, Энергодар и соседние поселения остались без света и воды из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи. Местные

Украинские боевики регулярно обстреливают Энергодар и территорию вокруг Запорожской АЭС. После одной из таких атак город остался без света и воды. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ намеренно целят в инфраструктуру, чтобы лишить горожан доступа к питьевой воде.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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