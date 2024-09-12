ПВО помешала атаке украинских дронов на регионы РФ

Система ПВО в ночь на 12 сентября обнаружила и ликвидировала пять украинских беспилотников над центральными регионами России. О пострадавших не сообщается.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что в результате воздушной атаки и работы средств ПВО пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения обломков дрона.

В Курской области ночью и ранним утром четырежды объявляли ракетную опасность и опасность атаки БПЛА, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. На момент публикации новости оба режима опасности сняты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube