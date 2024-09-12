ПВО помешала атаке украинских дронов на регионы РФ

Система ПВО в ночь на 12 сентября обнаружила и ликвидировала пять украинских беспилотников над центральными регионами России. О пострадавших не сообщается.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области», – сообщили в Минобороны РФ.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что в результате воздушной атаки и работы средств ПВО пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения обломков дрона.
В Курской области ночью и ранним утром четырежды объявляли ракетную опасность и опасность атаки БПЛА, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. На момент публикации новости оба режима опасности сняты.
Москва, Наталья Рязанова
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