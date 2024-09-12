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Четверг, 12 сентября 2024, 10:12 мск

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Умер журналист Николай Сванидзе

Журналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни в Москве, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в своем телеграм-канале.

Накануне вечером журналист находился дома с женой, когда ему стало плохо. Супруга вызвала скорую, но Сванидзе не дожил до приезда медиков. Прибывшая бригада скорой пыталась его реанимировать, но в результате констатировала смерть.

По данным телеграм-канала Shot, Николаю Сванидзе в 2023 году поставили диагноз «ишемия головного мозга». Последние два месяца журналист с трудом разговаривал и уже не отвечал на звонки.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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