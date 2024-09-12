В Петербурге раскрыли канал легализации мигрантов

Полиция Санкт-Петербурга задержала шестерых подозреваемых в организации нелегальной миграции. Они обеспечивали иностранцам фиктивную регистрацию при содействии двух сотрудников центра госуслуг, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Расследование проводилось МВД совместно с ФСБ, для задержания привлекли сотрудников Росгвардии. В преступную группу входили два уроженца среднеазиатских республик и четыре петербуржца.

Организатор группы и его сын находили иностранцев, желавших получить регистрацию в городе или области. Другие участники подыскивали местных жителей, согласных прописать у себя мигрантов. Два сотрудника центра по предоставлению госуслуг знали о криминальной схеме, но продолжали участвовать в ней ради выгоды.

«С конца 2023 года по июнь 2024 года соучастники легализовали пребывание в РФ более 500 мигрантов. Часть из них обратилась за разрешением на временное проживание в России. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Четверо фигурантов заключены под стражу», – говорится в сообщении.

В Москве перекрыли канал незаконной миграции, который с июня 2021 года фиктивно регистрировали иностранных граждан по месту пребывания.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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