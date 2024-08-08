В Москве обезврежена организованная группа, незаконно занимавшаяся легализацией мигрантов

В Москве пресечена деятельность участников преступной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК), в числе фигурантов – участковый полицейский.

По данным ведомства, в период с июня 2021 года по июнь 2024 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью личного обогащения, организовали незаконную миграцию на территории города Москвы. Соучастники за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали иностранных граждан по месту их пребывания.

Следователями столичного СК при поддержке оперативных сотрудников УФСБ России по городу Москве и Московской области, ОСБ УВД по САО ГУ МВД России по городу Москве задержаны 5 фигурантов, в том числе участковый уполномоченный одного из отделов полиции города Москвы. Проведены обыски в жилище подозреваемых, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на их причастность к преступлениям.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех фигурантов уголовного дела, добавили в столичном СК.

Москва, Елена Володина

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