Гладков рассказал о воздушной атаке сразу на три поселения

ВСУ обстреляли и атаковали с помощью дронов сразу три населенных пункта в Белгородской области. Повреждены дома и автомобили, но мирные жители не пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Село Новая Таволжанка в Шебекинском округе попало под обстрел. Повреждено остекление многоквартирного и фасад частого домов, два автомобиля.

Села Муром и Березовка были атакованы беспилотниками. В первом взрыв повредил крышу здания на территории сельхозпредприятия. На Березовку сбросили две бомбы, в результате чего повреждена крыша частного дома, легковой автомобиль.

Белгород, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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