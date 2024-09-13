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Пятница, 13 сентября 2024, 08:45 мск

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ПВО сбила 20 украинских дронов над центром России

Киевский режим организовал атаку на центральные регионы России с помощью беспилотников. Но она провалилась: система ПВО сбила 20 дронов на регионами РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 20 украинских БПЛА самолетного типа. Восемь – над территорией Брянской области, четыре – над Белгородской, три – над Курской, по два БПЛА -над Смоленской и Орловской областями и один – над Калужской областью», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заверил, что никто из мирных граждан не пострадал. В Орловской области последствий воздушной атаки на земле также не было, сообщил глава региона Андрей Клычков.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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