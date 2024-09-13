Под Белгородом автомобиль подорвался на мине – водитель в больнице

Грузовой автомобиль подорвался на мине в Борисовском районе Белгородской области. Водителя с травмами отвезли в больницу, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

ЧП случилось в районе села Богун-Городок. Водитель сумел самостоятельно добраться до медиков и попросить о помощи.

«Ранен водитель. Пострадавший с минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ. Оказана вся необходимая помощь», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Бригада скорой помощи отвезет пострадавшего в городскую больницу Белгорода, где мужчина будет проходить дальнейшее лечение.

Богун-Городок, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube