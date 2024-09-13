На ростовском поле 90 пожарных тушат огонь после удара молнии

Удар молнии привел к пожару в поле под Ростовом-на-Дону. На борьбу с огнем бросили 90 человек и 34 единицы техники, сообщила пресс-служба МЧС России.

Молния ударила в сухой камыш на 7-м км федеральной автодороги А-135, и он загорелся. Огонь быстро распространился на 5 000 кв. м. К месту пожара отправили 90 сотрудников МЧС и 34 единицы техники.

Пожарные подключили вертолет и пожарный поезд, чтобы не дать огню распространиться дальше.

«Угрозы населенным пунктам нет. Сброшено уже 25 тонн воды», – говорится в сообщении.

Позже спасатели сообщили, что огонь удалось полностью потушить.

В Новгородской области молнии стали причиной нескольких пожаров: загорелись два жилых дома и нежилые здания в трех районах.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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